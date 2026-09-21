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Мировое обозрение

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«Пасека» против роя: В России создали систему круговой защиты от дронов с нейросетью

«Пасека» против роя: В России создали систему круговой защиты от дронов с нейросетью

Российский оборонно-промышленный комплекс представил очередной ответ на вызовы дроновой войны. Комплекс «Пасека», разработанный научно-производственным центром «Ушкуйник», предназначен для автоматической защиты наземной техники и стационарных объектов от FPV-дронов.

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