Жители Забайкалья стали вдвое чаще брать выписки из ЕГРН онлайн

Жители Забайкалья стали реже обращаться в налоговые инспекции лично: в 2026 году очный формат запроса выписок из ЕГРН сократился почти на 3,5 тысячи заявлений и составил лишь 21% от общего числа обращений.
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