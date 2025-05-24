Будни мужчин. Все что нам интересно

Находящийся в политическом тупике киевский режим отчаянно стремится найти выход и выжить. По мнению провластных элит, захвативших власть на Украине, единственное окно возможностей лежит в плоскости продолжения войны и попыток спровоцировать Россию на ответ.