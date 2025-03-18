В посольстве РФ в Швеции рассказали об увеличении Стокгольмом объемов поддержки Украины

Швеция не только открыто декларирует готовность оказывать многоплановую помощь Украине «столько, сколько потребуется», но и намерена ее всячески наращивать, зачастую даже в ущерб своим экономическим интересам, заявили «Известиям» в посольстве России в Cтокгольме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии