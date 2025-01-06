Удивительный вертеп можно увидеть в храме свт.Феофана Затворника В сочельник все верующие готовятся к встрече Рождества Христова – одного из главных праздников православного календаря.
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Удивительный вертеп можно увидеть в храме свт.Феофана Затворника В сочельник все верующие готовятся к встрече Рождества Христова – одного из главных праздников православного календаря.