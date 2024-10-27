Маск ответил Байдену на обвинения в незаконной работе в США

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал слова действующего президента Джо Байдена о своей якобы незаконной деятельности в США, сообщение соответствующего содержания Маск оставил на своей странице в социальной сети X (бывш.
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