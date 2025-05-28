"Равносильно объявлению войны". Запад снял для Киева все барьеры на удары по РФ

ДЗ

Дмитрий Зайцев

Надо вызвать посла Германии в МИД и потребовать вручения меморандума, аналогичного , который вручил граф Фридрих Шуленбург Вячеславу Молотову 22.06.1941 г. Война идет, а мы без официального уведомления.