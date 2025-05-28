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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Равносильно объявлению войны". Запад снял для Киева все барьеры на удары по РФ

"Равносильно объявлению войны". Запад снял для Киева все барьеры на удары по РФ

Эксперты оценили вероятность атак германскими ракетами вглубь российской территории Западные союзники Киева сняли ограничения на использование ВСУ дальнобойного вооружения, о чем заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

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Комментарии
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ДЗ
Дмитрий Зайцев
Надо вызвать посла Германии в МИД и потребовать вручения меморандума, аналогичного , который вручил граф Фридрих Шуленбург Вячеславу Молотову 22.06.1941 г. Война идет, а мы без официального уведомления.
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