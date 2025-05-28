"Равносильно объявлению войны". Запад снял для Киева все барьеры на удары по РФ

Эксперты оценили вероятность атак германскими ракетами вглубь российской территории Западные союзники Киева сняли ограничения на использование ВСУ дальнобойного вооружения, о чем заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
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