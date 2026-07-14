Руслан Исхаков: «Кузнецов – игрок высочайшего класса, как человек – очень позитивный. Не все у Жени сложилось в «Металлурге», но он в любом случае молодец»

Нападающий « Металлурга » Руслан Исхаков поделился мнением о форварде Евгении Кузнецове . – Какое впечатление он у тебя оставил за небольшой отрезок совместного выступления в «Металлурге»? – Женя – игрок высочайшего класса, как человек – очень позитивный.