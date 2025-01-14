Скандинавские и прибалтийские страны настаивают на снижении потолка цен на российскую нефть

Шесть стран ЕС — Швеция, Дания, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония — призвали Европейскую комиссию снизить установленный странами G7 предельный уровень цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель.
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