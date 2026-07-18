В США заявили о возможности восстановить прямое авиасообщение с Россией

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Председатель независимой федеральной Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший, принимавший участие в Петербургском международном экономическом форуме этого года, готов договориться о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Соединенными Штатами, если этот шаг будет одобрен американским лидером Дональдом Трампом.
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