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Татар-информ

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В США заявили о возможности восстановить прямое авиасообщение с Россией

В США заявили о возможности восстановить прямое авиасообщение с Россией

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Председатель независимой федеральной Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший, принимавший участие в Петербургском международном экономическом форуме этого года, готов договориться о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Соединенными Штатами, если этот шаг будет одобрен американским лидером Дональдом Трампом.

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