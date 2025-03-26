Зерно в обмен на снятие санкций: Путин и Трамп снова сделают хлеб дешевым? Россия и США готовят новую сделку

Основной темой переговоров России и США в Эр-Рияде стал перезапуск черноморской сделки, которая прекратила свое действие в 2023 году.
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