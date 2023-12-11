Треть свердловчан в новогодние каникулы возьмут подработку

Более 30% жителей Свердловской области планируют подработать в дни новогодних каникул. В топ самых популярных профессий для подработки вошли: комплектовщик товаров – 14%; курьер – 12%; таксист – 9% официант – 8%; продавец – 7%; работник кол-центра – 7%; репетитор – 5%; фотограф – 3% грузчик – 3%; промоутер – 2%; сотрудник проката зимнего инвентаря – 2%; Снегурочка, Дед Мороз – 1%.
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