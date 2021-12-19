Опасный треугольник, который может стать роковым: ПФР, женщины и деньги

Страна и люди

Материнский капитал не позволят использовать для покупки земли Иван Рыбин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Риэлторы предложили расширить возможности использования материнского капитала, дабы люди вносили его в оплату при покупке земельных участков.