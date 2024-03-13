Председатель ПК ВСНП провел встречу с работниками СМИ, освещавшими 2-ю сессию ВСНП 14-го созыва

Пекин, 12 марта /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в понедельник встретился с работниками СМИ, освещавшими 2-ю сессию ВСНП 14-го созыва, и передал им приветствия и благодарность.
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