Недостроенный театр кукол в Симферополе проходит повторную госэкспертизу

Проектно-сметная документация недостроенного детского театра в Симферополе, по которому был расторгнут контракт с подрядчиком, проходит повторную государственную экспертизу, после которой будет определена новая дата ввода здания в эксплуатацию.
Проектно-сметная документация недостроенного детского театра в Симферополе, по которому был расторгнут контракт с подрядчиком, проходит повторную государственную экспертизу, после которой будет определена новая дата ввода здания в эксплуатацию.
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