Крымское информационное агентство

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Недостроенный театр кукол в Симферополе проходит повторную госэкспертизу

Недостроенный театр кукол в Симферополе проходит повторную госэкспертизу

 Проектно-сметная документация недостроенного детского театра в Симферополе, по которому был расторгнут контракт с подрядчиком, проходит повторную государственную экспертизу, после которой будет определена новая дата ввода здания в эксплуатацию.

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