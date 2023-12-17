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Сергей Ташуев: «Можно россиянами бороться против клубов-миллионеров. За ЦСКА играли 7 легионеров, за «Динамо» 5 – «Факел» им не проиграл»

Сергей Ташуев: «Можно россиянами бороться против клубов-миллионеров. За ЦСКА играли 7 легионеров, за «Динамо» 5 – «Факел» им не проиграл»

– После матча с «Динамо» вы сказали, что на весеннюю часть чемпионата нужно ставить максимально высокую цель.

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