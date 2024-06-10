В Ярославской области предотвратили атаку беспилотников на инфраструктуру

Атака на объекты инфраструктуры предотвращена в Ярославской области, сообщает пресс-служба региона. «Подразделениями Министерства обороны, силовыми структурами совместно с правительством Ярославской области приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры», – передает РИА Новости.
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