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Запад слепил миф о "Северном потоке". Фигурируют модель, яхта и альфа-самцы

Запад слепил миф о "Северном потоке". Фигурируют модель, яхта и альфа-самцы

Если намерен породить миф, сделай его достойным. Вспомним Одиссея. Вообразите, если бы старый обманщик вернулся домой без гроша, с десятилетним опозданием, и сказал жене: "Прости, Пенни, я напился, корабль конфисковали, команда разбежалась, я проиграл все состояние и последние десять лет работал по тавернам, чтобы заработать на дорогу домой".

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