На PAX West показали 20 минут игрового процесса Monster Hunter Wilds Студия-разработчик Mons...

На PAX West показали 20 минут игрового процесса Monster Hunter WildsСтудия-разработчик Monster Hunter Wilds порадовала фанатов новой порцией игрового процесса, продемонстрировав 20 минут геймплея на консоли PS5 на проходящей сейчас выставке PAX West.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)