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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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На PAX West показали 20 минут игрового процесса Monster Hunter Wilds Студия-разработчик Mons...

На PAX West показали 20 минут игрового процесса Monster Hunter Wilds Студия-разработчик Mons...

На PAX West показали 20 минут игрового процесса Monster Hunter WildsСтудия-разработчик Monster Hunter Wilds порадовала фанатов новой порцией игрового процесса, продемонстрировав 20 минут геймплея на консоли PS5 на проходящей сейчас выставке PAX West.

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