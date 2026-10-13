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Царьград

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Жители Подмосковья сдали 7 тонн излишков урожая на переработку

Жители Подмосковья сдали 7 тонн излишков урожая на переработку

Жители Московской области сдали около семи тонн органических отходов в рамках завершившейся сезонной акции, собранное сырьё направили на переработку и корм для животных вместо полигонов.

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