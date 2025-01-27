В Греции на пять суток закрыли железнодорожную ветку для перевоза техники НАТО

Железнодорожную ветку закрыли на пять суток для пассажирских перевозок на севере Греции для переброски сотен единиц военной техники НАТО перевозились в течение пяти дней в Болгарию из порта Александруполис.
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