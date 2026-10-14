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Аргументы недели

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«Экраны крадут сон»: врач объяснила, почему листание соцсетей перед сном разрушает здоровье

«Экраны крадут сон»: врач объяснила, почему листание соцсетей перед сном разрушает здоровье

Просмотр социальных сетей перед сном кажется безобидным занятием, однако специалисты приравнивают его к зависимости.

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