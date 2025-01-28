Жительница Казани лишилась всех своих денег, пытаясь удалить «шпионскую программу»

Трижды судимый за мошенничество житель Тюмени обманул 85-летнюю пенсионерку из Казани. Как сообщили в прокуратуре РТ, мужчина позвонил женщине и сообщил, что у нее на телефоне установлена шпионская программа для сбора личных данных.
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