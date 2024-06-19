Путин назвал грубым нарушением поставки Западом высокоточных вооружений Киеву

Поставки Украине высокоточных вооружений, самолетов F-16 для нанесения ударов по территории России является грубым нарушением взятых на себя странами Запада ограничений в рамках международных обязательств, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.
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