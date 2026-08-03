В Рязанской области обвиняемый в убийстве женщины и годовалого ребёнка не признаёт вину

Правоохранитель отметил, что на данный момент идёт сбор доказательств по уголовному делу. В ближайшее время будет предъявлено обвинение и дело отправится в суд, подчеркнул руководитель Сасовского МСО СУ СК.
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