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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области обвиняемый в убийстве женщины и годовалого ребёнка не признаёт вину

В Рязанской области обвиняемый в убийстве женщины и годовалого ребёнка не признаёт вину

Правоохранитель отметил, что на данный момент идёт сбор доказательств по уголовному делу. В ближайшее время будет предъявлено обвинение и дело отправится в суд, подчеркнул руководитель Сасовского МСО СУ СК.

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