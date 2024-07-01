ТГК-14 задерживает ремонт одного из дворов в Чите

Ремонт придомовой территории в Чите по программе «1000 дворов» замедлился из-за незавершенных работ ТГК-14, сообщил во время еженедельной планерки глава комитета градостроительной политики Александр Зудилов.
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