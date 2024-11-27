История и археология: В 1945 стала «регулировщицей Победы» и дожила до 100 лет: Как сложилась послевоенная судьба Марии Лиманской с исторического фото

Фотографии Марии Лиманской в своё время были опубликованы во многих СМИ. Девушка-регулировщица, сосредоточенно руководившая движением транспорта у Бранденбургских ворот в 1945 году, стала одним из символов Победы.
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