Евгений Плющенко назвал свой максимальный гонорар за участие в ледовых шоу

Фигурист Евгений Плющенко рассказал о своих доходах от участия в ледовых шоу. По его словам, он начинал свою карьеру с гонорара в тысячу долларов, но максимум составлял 150 тысяч долларов за один выход на лед.
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