Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Галыгин
    Очередная брехня. Ни какой ковчег не в состоянии взять то большое разнообразий живых существ на Земле и спасти их от ...Видео: Археологи ...
  • Анатолий Ворончихин
    Ну и зачем вы эту х...ю рассказали-показали????Видео: Почему на ...
  • А Кудасов
    В чём идеальность этого белого профиля и что в нём такого особенного? По моему, обычный жеребёнок и продукт распродаж...Видео: Жеребенок,...

Видео: Зачем на Руси люди сажали лягушку в свежее молоко

Видео: Зачем на Руси люди сажали лягушку в свежее молоко

Иногда современные люди не ценят технологий, которые у них есть. Например, холодильник мы воспринимаем как само собой разумеющееся и даже не понимаем, как без него можно было жить.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх