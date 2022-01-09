Видео: Зачем на Руси люди сажали лягушку в свежее молоко

Иногда современные люди не ценят технологий, которые у них есть. Например, холодильник мы воспринимаем как само собой разумеющееся и даже не понимаем, как без него можно было жить.
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