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«Сент-Луис» нанес 2 броска в створ в 3-м периоде 1-го матча серии с «Виннипегом» (3:5). Итог на отрезке – 0:3

«Блюз» проиграли «Виннипегу» (3:5) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1). В третьем периоде команда Джима Монтгомери нанесла только 2 броска в створ против 9 у канадского клуба.

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