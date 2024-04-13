Как остановить спам в комментариях и избавится от фейковых регистраций на WordPress

В прошлой статье я рассказывал, как остановить спам в комментариях WordPress без плагинов, а в данной статье мы рассмотрим интересный плагин, который блокирует регистрацию пользователей чьи домены были занесены в чёрный список на вашем сайте WordPress.
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