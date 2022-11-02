«Таблиг Джамаат»: разрешить нельзя запретить…

Сейчас данная организация напрямую не влияет на политические процессы, не декларирует стремление к изменению государственного устройства Киргизии и открыто не проповедует построение шариата, по факту она является бомбой замедленного действия.
Сейчас данная организация напрямую не влияет на политические процессы, не декларирует стремление к изменению государственного устройства Киргизии и открыто не проповедует построение шариата, по факту она является бомбой замедленного действия.
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