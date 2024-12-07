БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Превращение базовой подготовки в передовое базирование

Превращение базовой подготовки в передовое базирование

Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" Глава совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что с января 2025 года все мужчины Украины в возрасте от 18 до 25 лет будут проходить базовую военную подготовку.

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