Депортация мигрантов: в России ФССП начнет документировать свою деятельность с помощью видеозаписей

В ведомстве подготовили проект приказа, касающегося применения средств видеонаблюдения. Для фиксации своих действий приставы будут использовать стационарные IP-камеры, мобильные видеорегистраторы, фотоаппараты, а также аудио и видеооборудование.
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