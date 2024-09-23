ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

402 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Кибишева
    Поймать некому.Главарь банды из ...
  • Mikhail Stepanov
    Какого хера этот чурбан не в тюрьме сидит?!Главарь банды из ...
  • Алекс Архипов
    "С 6 августа нацисты хозяйничают на Курской земле. Сейчас они пытаются в захваченных деревнях установить свою власть....Срочно! В Торецке...

Депортация мигрантов: в России ФССП начнет документировать свою деятельность с помощью видеозаписей

Депортация мигрантов: в России ФССП начнет документировать свою деятельность с помощью видеозаписей

В ведомстве подготовили проект приказа, касающегося применения средств видеонаблюдения. Для фиксации своих действий приставы будут использовать стационарные IP-камеры, мобильные видеорегистраторы, фотоаппараты, а также аудио и видеооборудование.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх