Алексеева сделала заявление после депортации мигранта, оскорбившего её за внешний вид

Российский боец UFC Ирина Алексеева, выступающая в легчайшем дивизионе промоушена (до 61 кг), разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где прокомментировал новость о депортации из России 24-летнего мигранта Исломиддина, оскорбившего её на улицах Челябинска.
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