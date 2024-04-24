Алексеева сделала заявление после депортации мигранта, оскорбившего её за внешний вид

Российский боец UFC Ирина Алексеева, выступающая в легчайшем дивизионе промоушена (до 61 кг), разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где прокомментировал новость о депортации из России 24-летнего мигранта Исломиддина, оскорбившего её на улицах Челябинска.