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Запад уже пробовал задушить экономику России! Каких "успехов" добьётся Трамп в Иране - Лизан

Запад уже пробовал задушить экономику России! Каких "успехов" добьётся Трамп в Иране - Лизан

Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру назвал три задачи России на саммите БРИКС в Индии, а также проанализировал последствия ударов ВСУ по логистическим центрам для экономики России:00:26 - Ожидания от саммита БРИКС в Индии;06:22 - Удары ВСУ по логистическим центрам;13:45 - Помощь Зеленского Пашиняну в евроинтеграции;20:08 - Экономическая операция США против Ирана.

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