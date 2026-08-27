Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру назвал три задачи России на саммите БРИКС в Индии, а также проанализировал последствия ударов ВСУ по логистическим центрам для экономики России:00:26 - Ожидания от саммита БРИКС в Индии;06:22 - Удары ВСУ по логистическим центрам;13:45 - Помощь Зеленского Пашиняну в евроинтеграции;20:08 - Экономическая операция США против Ирана.