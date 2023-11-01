Глава офиса ООН уволился из-за позиции ООН по бомбардировкам сектора Газы

В связи с позицией ООН по предотвращению палестино-израильского конфликта уволился директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохибер, 31 октября сообщает The Guardian.
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