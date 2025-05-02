Минобороны заявило о создании «полосы безопасности» на украинской территории

Минобороны РФ заявило о создании полосы безопасности в Сумской области На территории приграничных районов Сумской области Украины создается «полоса безопасности», сообщило Минобороны РФ 2 мая в сводке о ходе специальной военной операции за минувшую неделю.
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