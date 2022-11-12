Кожевников заявил, что НХЛ перенесла Кубок мира по хоккею из-за сборной России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников выразил уверенность в том, что причиной переноса Кубка мира с 2024-го на 2025-й год является желание Национальной хоккейной лиги (НХЛ) допустить к участию в турнире сборную России.