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Кожевников заявил, что НХЛ перенесла Кубок мира по хоккею из-за сборной России

Кожевников заявил, что НХЛ перенесла Кубок мира по хоккею из-за сборной России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников выразил уверенность в том, что причиной переноса Кубка мира с 2024-го на 2025-й год является желание Национальной хоккейной лиги (НХЛ) допустить к участию в турнире сборную России.

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