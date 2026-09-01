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Участники СВО смогут бесплатно хранить автомобили на городской парковке

Участники СВО смогут бесплатно хранить автомобили на городской парковке

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предоставил новую меру социальной поддержки участникам СВО. Как сообщили в пресс-службе мэрии, городские службы возьмут на себя хранение автомобилей, принадлежащих военнослужащим, на весь период их нахождения на службе, включая время лечения и реабилитации после ранений.

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