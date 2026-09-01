Участники СВО смогут бесплатно хранить автомобили на городской парковке

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предоставил новую меру социальной поддержки участникам СВО. Как сообщили в пресс-службе мэрии, городские службы возьмут на себя хранение автомобилей, принадлежащих военнослужащим, на весь период их нахождения на службе, включая время лечения и реабилитации после ранений.
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