Участники СВО смогут бесплатно хранить автомобили на городской парковке

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предоставил новую меру социальной поддержки участникам СВО. Как сообщили в пресс-службе мэрии, городские службы возьмут на себя хранение автомобилей, принадлежащих военнослужащим, на весь период их нахождения на службе, включая время лечения и реабилитации после ранений.