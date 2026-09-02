Депутат предложил отменить учет птицы и поддержать фермеров кормами

На Восточном экономическом форуме 1-4 сентября депутат Юрий Григорьев предложил отменить учет домашней птицы и поддержать личные подсобные хозяйства семей с низким доходом кормами и ветеринарными препаратами, выступив с инициативой в Госдуме.
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