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Царьград

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Депутат предложил отменить учет птицы и поддержать фермеров кормами

Депутат предложил отменить учет птицы и поддержать фермеров кормами

На Восточном экономическом форуме 1-4 сентября депутат Юрий Григорьев предложил отменить учет домашней птицы и поддержать личные подсобные хозяйства семей с низким доходом кормами и ветеринарными препаратами, выступив с инициативой в Госдуме.

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