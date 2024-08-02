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Военное обозрение

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Сегодня в РФ отмечается День Воздушно-десантных войск, а в союзной Белоруссии — День десантников и Сил специальных операций ВС РБ

Сегодня в РФ отмечается День Воздушно-десантных войск, а в союзной Белоруссии — День десантников и Сил специальных операций ВС РБ

Воздушный десант по праву считается одним из самых мобильных и боеспособных родов войск Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь.

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