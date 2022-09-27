Автоинспекторы в Ростовской области помогли беременной женщине вовремя добраться до роддома

В ходе несения службы на улице Вавилова патрульного автомобиля инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Ростову-на-Дону остановился автомобиль «Деу Нексия».
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