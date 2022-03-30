В Ростовской области полицейские выявили факт мошенничества при получении социальных выплат

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Новошахтинску выявили факт хищения бюджетных средств в крупном размере.

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