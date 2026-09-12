Иран передал США семь условий открытия Ормузского пролива — Tasnim

Семь обязательных условий, при выполнении которых будет открыт Ормузский пролив, переданы Соединенным Штатам Ираном, 12 сентября сообщает агентство Tasnim со ссылкой на собственный источник.
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И какие-же это условия?