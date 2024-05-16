Зеленский обвинил весь мир в начале спецоперации на Украине

В том, что начался конфликт между Россией и Украиной "виноват весь мир". Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос американских журналистов о влиянии США на текущее состояние конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии