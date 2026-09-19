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FiNE NEWS

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Фольга — не только для кухни: пять неочевидных трюков для дома

Если вы думаете, что фольга нужна только для того, чтобы накрыть противень или завернуть остатки еды, пора переосмыслить её роль в доме.

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