❗️Аксёнов рассказал, как передавали Украине военных в 2014 году, которые хотели вернуться к родным «Сдержал обещание и передали всех военнослужащих родным на границе с Херсонской областью в 2014 году.
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❗️Аксёнов рассказал, как передавали Украине военных в 2014 году, которые хотели вернуться к родным «Сдержал обещание и передали всех военнослужащих родным на границе с Херсонской областью в 2014 году.