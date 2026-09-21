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Маджо о 1-й шайбе за «Салават»: «Очень рад, груз с плеч свалился. Башкирский бурек – очень крутой приз, мне нравится!»

Форвард «Салавата Юлаева» Мэттью Маджо подвел итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:1).

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