Львовский журналист пророчит Украине «глобальное одиночество»

Украина очень рискует оказаться в полном глобальном одиночестве. Маркером такого развития событий, в частности, стала внезапная отмена визита спецпосланника новоизбранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Киев, но не только она.
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